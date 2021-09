Die Polizei sucht den Fahrer eines weißen Vans der Marke Ford, der am vergangenen Freitagmittag in der Lohnsfelder Kaiserstraße den Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten roten VW-Golfs gestreift hat. Anschließend ist der Verursacher weiter Richtung Wartenberg-Rohrbach gefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Dienststelle in Rockenhausen unter Telefon 06361 9170 zu melden.