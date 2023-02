Nach einem Unfall in Kerzenheim sucht die Polizei nach dem Verursacher und hofft dabei auf Hinweise. Wie die Inspektion in Kirchheimbolanden am Mittwoch mitteilte, war der Vorfall bereits am Montagabend passiert. Zwischen 18 und 19 Uhr hatte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Ebersheimer Straße einen ordnungsgemäß am Rand geparkten Wagen gestreift.

Der oder die Gesuchte muss von der Ortsmitte aus in Richtung Ebertsheim unterwegs gewesen und weitergefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zumindest der Außenspiegel ist zu Bruch gegangen. Zeugen sollten sich mit der Inspektion in Kirchheimbolanden in Verbindung setzen unter Telefon 06352 9112700 oder per E-Mail an pikircheimbolanden@polizei.rlp.de.