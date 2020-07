Am Montag, 6. Juli, gegen zehn Uhr, streifte in der Kaiserslauterer Straße in Rockenhausen ein in Richtung Imsweiler fahrendes Fahrzeug einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, schwarzen BMW X5. Dabei wurde dessen linker Außenspiegel beschädigt, informiert die Polizei. Nach Zeugenangaben handelte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen metallic-roten Mazda, wahrscheinlich um ein 2er Modell oder ein Modell der CX-Reihe. Der Unfallverursacher sei einfach weiter gefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 .