Von der Vollsperrung der Kreisstraße 22 zwischen Morschheim und Orbis aufgrund von massiven Fahrbahnschäden ist auch der Schüler-und Linienverkehr betroffen. Die Linie 902 nach Eisenberg beginnt statt in Morschheim um 5.35 Uhr in Orbis. Eine weitere Fahrt der Linie 902 beginnt in Morschheim bereits um 7 Uhr statt um 7.10 Uhr und fährt über die Umleitungsstrecke nach Orbis und Kirchheimbolanden.

Die Linie 907 fährt um 7.35 Uhr ab Orbis weiter über die Umleitung nach Morschheim und dort um 7.50 Uhr weiter nach Kirchheimbolanden zur Grundschule. Die Linie 902 (12.05 Uhr ab Kirchheimbolanden Grundschule) fährt nicht nach Morschheim. Hier wird ein zusätzlicher Bus eingesetzt, der direkt nach Morschheim fährt. Die Linie 907 startet um 13.05 Uhr an der Grundschule Kirchheimbolanden und fährt direkt nach Morschheim – ohne Halt in Orbis. Grundschüler aus Morschheim fahren mit der Linie 902 um 13.26 Uhr ab der Grundschule Kirchheimbolanden.

Alle Linienfahrten nach 16 Uhr, bei denen Orbis und Morschheim gemeinsam bedient werden, fahren mit entsprechender Verspätung über die Umleitungsstrecke L401. Die Linie 420, Kirchheimbolanden nach Alzey und zurück, bedient Orbis nicht. Hier ist ein bedarfsgerechter Verkehr über Ruftaxi angedacht. Weitere Informationen und Fahrplanauskünfte erteilt die Kreisverwaltung unter der Telefonnummer 06352 710192.