Einige Auto- und speziell auch Lkw-Fahrer gingen davon aus, dass die Autobahn nicht zu erreichen sei und wendeten. Auf der Straße nach der Ortsdurchfahrt in Richtung Bennhausen wurde mit einem sogenannten Kleinfertiger vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) ausgebessert. Die Reparaturen wurden am Dienstagabend bereitsbeendet. Wegen der Kürze der Baumaßnahme gab es nur die Chance auf ein provisorisches Hinweisschild der Straßenmeisterei, wofür der LBM für Verständnis bittet. Ab Mittwoch herrscht auf der Strecke in Richtung Bennhausen wieder freie Fahrt.