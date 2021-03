Eine Matratze samt Bettkasten, eine – zumal gut erhaltene – Tür, ein Drucker: Diese und diverse weitere Gegenstände haben bislang Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in und an der Grüngut-Sammelstelle beim Dörrmoscheler Friedhof entsorgt.

Was Ortsbürgermeister Uwe Rainau besonders ärgert: „Anscheinend ist es noch nicht zu jedem vorgedrungen, dass Sperrmüll nach Anmeldung bei der Kreisverwaltung kostenlos abgeholt wird“ – er frage sich daher, „was in den Köpfen solcher Zeitgenossen vorgeht“.

Es sei bereits das dritte Mal in den vergangenen Jahren, dass Abfall in größerem Umfang illegal in der sogenannten Miete abgeladen worden sei. Das werde die Gemeinde nicht länger tatenlos hinnehmen: Neben einer Anzeige kündigte Rainau an, dass dieser Bereich künftig mit einer Kamera überwacht wird. Denn anscheinend sei das Friedhofsbesuchern vorbehaltene Viereck wegen der direkt vorbeiführenden Kreisstraße zum Felsbergerhof für Umweltsünder besonders attraktiv. Hinweise zu dem jüngsten Vorfall nimmt der Ortschef unter Telefon 0152 56314501 entgegen.