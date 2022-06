„Gemeinsam für Menschen“ lautet der Slogan des Aktionsbündnisses „Entwicklung hilft“ mit Sitz in Aachen. Schülerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Rockenhausen haben sich diesen zu Herzen genommen und an einem vom Aktionsbündnis ins Leben gerufenen Spendenlauf teilgenommen. Dabei suchten sich die Jugendlichen jeweils private Spender, die einen bestimmten Betrag pro gelaufenen Kilometer spendeten. Zusammengekommen sind dabei satte 31.983 Euro und 16 Cent. Eine ortsansässige Firma, deren Mitarbeiterin zugleich Vorstandsmitglied im Förderverein der IGS ist, hat diesen Betrag auf 33.000 Euro aufgerundet. Das Geld soll laut den Veranstaltern in die Ukraine fließen – für die Zivilbevölkerung, für die Infrastruktur sowie für die Versorgungslage mit lebensnotwendigen Gütern wie Strom, Wasser, Nahrung und Medizin.