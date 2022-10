Die Realschule plus hat der Rockenhausener Tafel Lebensmittel im Wert von 1000 Euro gespendet. Die restlichen 1500 Euro, die die Schüler bei einem Spendenlauf gesammelt haben, folgen bald.

„Wir teilen die Spende auf, sonst sind es zu viele Lebensmittel auf einmal“, erklärte die Vorsitzende der Schulelternsprecher und des Schulfördervereins, Melanie Roos.

„Organisiert wurde der Spendenlauf, der jetzt bereits zum zweiten Mal stattfand, von den Kollegen der Sportfachschaft“, sagt der stellvertretende Schulleiter, Thomas Halfmann. „Alle Kinder unserer Schule, insgesamt 230, sind mitgelaufen.“ Die Kinder suchten sich Sponsoren, die entweder einen Festbetrag oder pro auf dem Sportplatz gelaufener Runde spenden konnten. Ante Turlija ist mit 16 Runden am weitesten gelaufen. „Ich bin ganz gut in Sport und war motiviert“, teilt der Zehntklässler mit. Die Eltern des 17-Jährigen spendeten eine Summe plus einen Betrag pro Runde. Die Ehrenamtskoordinatorin vom Kreisverband des Roten Kreuzes, Angela Schwalb, freut sich über die Spende.