Schon vielfach haben in den vergangenen Wochen im Donnersbergkreis Schülerinnen und Schüler sowie ihre Lehrkräfte in Wort, Tat und Symbolen gezeigt, wie sehr sie Anteil am Schicksal der kriegsgebeutelten Menschen in der Ukraine nehmen. Nun hat die Integrierte Gesamtschule (IGS) Rockenhausen zu einer weiteren Aktion aufgerufen: einem Spendenlauf.

Als „Friedenslauf“ hat die IGS die Veranstaltung tituliert, die im Rahmen des Sportunterrichts stattfindet. Als Zeichen der Ablehnung von Krieg im Allgemeinen, des Überfalls Russland auf die Ukraine im Speziellen laufen in nächster Zeit rund 800 Schülerinnen und Schüler Runde für Runde, um dadurch Spenden für die Ukraine-Nothilfe zu sammeln. Dazu erhalten die Kinder und Jugendlichen eine Laufkarte, auf der Sponsoren einen Betrag pro gelaufener Stadionrunde eintragen.

Beim RHEINPFALZ-Besuch waren gerade die neunten Klassen fleißig in Bewegung. Darunter auch Amelie Fehrenbacher, die es gut fand, eine Motivation zum Laufen zu haben. „Wenn bei uns Krieg wäre, dann wären wir auch froh, solche Unterstützung zu bekommen“, sagte die 14-Jährige. Die ein Jahr ältere Stefanie Witulski hatte sich vorgenommen, mindestens zehn Runden zu absolvieren. „Meine Sponsoren sind meine Mama, mein Opa und meine Oma“, erzählte sie.

Ziel: 15 Runden in einer Doppelstunde

Noch höhere Ziele hatte sich Kim Greiner (14) gesetzt: In einer Doppelstunde Sport wollte sie bis zu 15 Runden drehen. „Dass Russland die Ukraine angegriffen hat, ist nicht gut“, findet Greiner. „Um für die Ukraine Spenden zu sammeln, laufen wir gerne, das motiviert uns“, betonte die 14-jährige Anna-Maria Heckmann. Der Plan der vier Freundinnen war, so lange zu rennen, bis ihnen die Puste ausging – und die restliche Zeit dann in gemütlicherem Tempo weiterzumachen.

Die Klassenlehrer werden den erlaufenen Betrag einsammeln. Nach drei Wochen soll die Aktion beendet sein – und bis dahin, so hoffen alle, vielleicht ja auch der Krieg ...