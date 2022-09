Der Kinderkirchenmorgen (KiKiMo) aus Kerzenheim startet am Samstag, 18. September, einen Spendenlauf zu Gunsten des Ahrtals. Organisatorin Anette Risser aus Kerzenheim erklärt Bettina Bostan, wie das Ganze abläuft.

Was genau ist geplant?

Wir starten mit den Kindern des KiKiMo einen Spendenlauf, bei dem jedes Kind eine Laufkarte erhält, mit der es dann bei Familie, Freunden, Nachbarn und Bekannten eintragen lassen kann, wie viele Cent oder auch Euro die Einzelnen pro gelaufenem Kilometer spenden wollen. Start ist um 9:30 Uhr am Wilhelm-Bernhard-Haus in Kerzenheim. Von dort geht es zunächst zum alten Sportplatz auf dem AMC-Gelände, wo dann im Wald abgesteckte Runden gedreht werden können und die erlaufenen Kilometer ermittelt werden. Ende ist gegen 13 Uhr geplant.

Wer kann mitmachen?

Mitmachen können außer den Kindern des KiKiMos auch andere Kinder und auch Erwachsene. Laufkarten können bei meiner Schwester, Helga Ebel, Eisenberger Straße 16 und bei mir im Bio-Hof Risser, Eisenberger Straße 18 sowie im Pfarrhaus in Kerzenheim abgeholt werden.

An wen geht die Spende?

Das gespendete Geld geht an die Kirchengemeinde Bad Neuenahr und wird dort für die Jugendarbeit verwendet. Wir hatten schon einmal für Bad Neuenahr gespendet, und zwar den Erlös vom Kuchenverkauf unserer Kerwe sowie von unserer Veranstaltung „Offene Adventshöfe und Hoffnungslichter“. Daran wollen wir jetzt anknüpfen unter dem Motto: „Vergesst und nicht – bewegt helfen.“ Beim Spendenlauf selbst ist es auch möglich, vor Ort Obst- und Kundenspenden abzugeben, die dann wiederum gegen Spende an die Besucher und Teilnehmer des Laufes abgegeben werden.