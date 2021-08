Auf mittlerweile mehr als 76.000 Euro ist das Spendenkonto der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden angewachsen. Die Wehrleute der VG hatten das Konto nach ihren Einsätzen rund um Dernau eingerichtet, wo sie nach der Flutkatastrophe etliche Tage bei Bergungen und anschließend bei Aufräumarbeiten anpackten. „In dieser Zeit entstanden persönliche Bindungen und Freundschaften, die wir auch sicher weiterhin pflegen werden“, so der zuständige Beigeordnete der VG, Armin Juchem. Was konkret mit den eingegangenen Spendengelder geschehen soll, steht noch nicht fest. „Sicher ist aber, dass jeder Cent bei den Flutopfern ankommen wird“, so Juchem. Das weitere Vorgehen werde man mit dem Bürgermeister von Dernau, Alfred Sebastian, abstimmen.

Info:



Spendenkonto der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden: Stichwort: Flutkatastrophe Dernau, IBAN DE10 5405 1990 0007 0380 60.