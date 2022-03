Der Krieg in der Ukraine beschäftigt momentan viele Menschen. Deswegen haben Michael Sonntag, Daniel und Maximilian Wolf eine Fahrt in Richtung polnisch-ukrainische Grenze geplant. Sie werden am Freitagmittag gegen 14 Uhr mit zwei kleinen Bussen in Münchweiler aufbrechen. Auf dem Hinweg werden Hilfsgüter für die geflüchteten Menschen transportiert, auf dem Rückweg sollen Flüchtlinge mit nach Deutschland genommen werden. Diese sollen dann in der Jugendherberg in Steinbach untergebracht werden.

Die drei Männer haben direkten Kontakt in die Ukraine und wissen deshalb, was dringend benötigt wird. Das sind vor allem Medikamente und Verbandsmaterial/-koffer. Aber auch Schlafsäcke, Decken, Pampers, Babynahrung, neue Drogerieartikel, Energieriegel, Kerzen, Streichhölzer und Powerbanks werden benötigt.

Wer etwas spenden will, nimmt am besten Kontakt mit Daniel Wolf über Facebook und seine Gruppe „Münchweiler & Bechhofen Helfen! Hilfsfahrt zur Ukraine am 04.03. - 06.03“ auf. Abgegeben werden können die Hilfsgüter in Münchweiler, in Schönenberg-Kübelberg oder in Bechhofen. Die Gruppe freut sich auch über Geldspenden, mit denen sie selbst weitere Hilfsgüter besorgen kann. Geld das übrig bleibt, wird dem DRK-Ortsverband Münchweiler weiter gespendet für die Flüchtlingsunterkunft in Steinbach. Spenden über Paypal unter www.paypal.com/pools/c/8HH5W2KXdU.