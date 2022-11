Eine Kunstversteigerung für einen guten Zweck gibt es am kommenden Samstag, 12. November, in der Stadthalle an der Orangerie in Kirchheimbolanden. Initiatorin ist die Malerin Traudel Franz.

„Es wäre einfach zu schade gewesen, die Bilder alle so herzuschenken oder gar auf den Sperrmüll zu stellen. Warum also nicht noch etwas Gutes damit tun?“ Diese Frage stellte sich die Malerin Traudel Franz, die in Kürze aus ihrem Haus in eine kleinere Wohnung umziehen will. Im Zuge dessen entschloss sich die Künstlerin, die sich im Laufe der vergangenen Jahre stetig vergrößernde Anzahl an Bildern für einen guten Zweck zu versteigern. Am kommenden Samstag werden ihre Kunstwerke zugunsten des Vereins „Menschen in Not e.V.“ im Ostflügel der Stadthalle an der Orangerie versteigert.

Geschätzte 50 Bilder hat Traudel Franz aus ihrem Bestand zu vergeben. „Es sind einfach zu viele, die kann ich keinesfalls alle mitumziehen“, erklärt sie. Sie zeigt sich aber optimistisch: „Da ist sicher für fast jeden Geschmack etwas dabei.“ In ihrem Malstil ist sie nicht auf eine bestimmte Richtung festgelegt, hat im Laufe ihrer künstlerischen Tätigkeit immer wieder neue Techniken für sich entdeckt. So befinden sich unter ihren Kunstwerken, inspiriert durch ihren gut 900 Quadratmeter großen Garten, viele Blumenmotive. Aber auch Abstraktes und Collagen sind unter den Bildern zu finden. Begonnen hatte sie mit Aquarelltechnik, später kamen Acryl- und Kreidearbeiten hinzu. Im Laufe der Jahre habe sie sich auch immer neue Inspirationen in ihrem Malkreis geholt. Regelmäßig trifft sie sich zum gemeinsamen Malen mit einer festen Gruppe von Hobbymalerinnen in der „Kleinen Pfalzbibliothek“ in der Kirchheimbolandener Karl-Ritter-Schule.

Der Malerei sei sie schon immer zugetan gewesen. In ihrem geschäftigen Berufsleben als Schulleiterin hat die gebürtige Bayerin aus Freising nicht die Zeit dazu gefunden. Die künstlerische Ader habe sie auch geerbt – in ihrer Familie habe es immer schon viele künstlerisch begabte Mitglieder gegeben. Nach ihrer Pensionierung zog sie 2006 „der Liebe wegen“ nach Kirchheimbolanden. Mit ihrem Ehemann will sie nun in eine altersgerechte Wohnung umziehen, ihren Hausstand deutlich verkleinern.

Auf der Suche nach einem Empfänger für die Erlöse aus der Benefizversteigerung wandte sie sich an den Gründer der Donnersberger Hilfsorganisation „Menschen in Not e.V.“, Jamill Sabbagh. Mit der nun gemeinsam organisierten Auktion hofft man auf ein gutes Spendenergebnis für die Initiative. Die Bilder werden nicht mit vorgegebenen Preisen angeboten; jeder Bieter könne frei über die Höhe der Spende für das jeweilige Bild entscheiden. Für die Erlöse kann zudem auf Wunsch auch eine Spendenbescheinigung ausgestellt werden.

Info

Termin: Samstag, 12. November, ab 18.30 Uhr, Ort: Ostflügel der Stadthalle an der Orangerie, Dr.-Edeltraud-Sießl-Straße 2A, Kirchheimbolanden.