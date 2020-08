Der jährliche Hobby-Künstlermarkt in Breunigweiler ist bei Ausstellern und Besuchern gleichermaßen beliebt – nicht zuletzt wohl, weil sein Erlös für einen sozialen Zweck bestimmt ist. In diesem Jahr kamen bei der Aktion 600 Euro für das Stationäre Hospiz in Rockenhausen zusammen. Organisiert wird das Projekt, an dem sich jährlich rund 20 Hobbykünstler beteiligen, von Lisa Denowell vom Blumenladen „Blütenzauber“.

Der Hobby-Künstlermarkt fand zuletzt im November 2019 statt. Am Stand und zuvor bereits im Blumenlädchen von Lisa Denowell wurden viele Plätzchen und Waffeln gebacken und verkauft. Jedes Jahr wird neu überlegt, an welche soziale Einrichtung gespendet wird, erzählt die junge Frau. „Für uns war es wichtig, hier in der Region zu spenden.“ Für die stationäre Einrichtung in Rockenhausen habe man sich auch deshalb entschlossen, weil bekannt sei, dass Hospize auf Spenden angewiesen sind.

Zoar-Direktorin Martina Leib-Herr und Hospizleiterin Birgit Edinger bedankten sich bei Lisa Denowell und allen Beteiligten dafür, dass sie für diesen Zweck aktiv geworden sind. Aufgrund der Corona-Krise konnte die Spenden erst jetzt übergeben werden.

Gutscheine von Kibo-sagt-Danke

An die Mitarbeiterinnen des Stationären Hospiz gingen zudem Spendengutscheine aus der Aktion „Kibo sagt danke“. Dabei waren insgesamt mehr als 10.000 Euro an Spenden eingegangen, die in Form von Gutscheinen à 25 Euro an 56 Institutionen verteilt wurden, die unter der Coronakrise besonders zu leiden hatten. Auf Facebook war darüber abgestimmt worden, wem das Geld zugute kommen soll. „Kennt Ihr eine Einrichtung oder Person, die sich in der Coronakrise besonders für ihre Mitmenschen einsetzt oder in diesen Tagen Bewundernswertes vollbringt, und möchtet Ihr einfach mal Danke sagen?“, lautete die Frage. Etliche Menschen hatten damals das Stationäre Hospiz Nordpfalz gewählt.

Jannik Stöckemann, einer der Hauptinitiatoren dieser Aktion, überreichte im Namen von „pro Kibo“ acht Gutscheine à 25 Euro für die Mitarbeiter des Stationären Hospizes Nordpfalz.

Stellvertretend für alle Mitarbeiter bedankte sich Hospiz-Leiterin Birgit Edinger und sagte, dass die insgesamt 200 Euro für ein geselliges Mitarbeitertreffen eingesetzt werden sollen. „Unsere Mitarbeiter haben wirklich Großes geleistet und sie wissen es zu schätzen, dass man ihnen für ihr besonderes Engagement dankt“, sagte Birgit Edinger.