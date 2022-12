Die Firma IVB aus Marnheim hat sich vor einigen Jahren dafür entschieden, anstelle von Weihnachtsgeschenken für ihre Kunden das Geld für einen guten Zweck zu spenden. In diesem Jahr durften sich die Schüler der Grundschule am Königspfad in Göllheim über 1000 Euro freuen.

„Uns ist es wichtig, mit unserer Spende regional etwas Gutes tun zu können“, betonen Tanja Gehm und Rudolf Menge von der Geschäftsleitung. „Kinder sind unsere Zukunft. Leider mussten alle in den vergangenen zwei Jahren durch Corona sehr leiden. Umso mehr hoffen wir, dass der Geldbetrag ein wenig Freude in die Schule bringen kann.“

Das Geld wurde der Schule im Rahmen einer Sitzung des Schülerparlamentes übergeben. Die Kinder überlegen nun zusammen mit ihren Klassen, wofür das Geld investiert werden soll. Favorit ist eine „Freundebank“ für den Schulhof, als Treffpunkt für Kinder, die gerne mit anderen spielen möchten, aber gerade keinen passenden Spielpartner gefunden haben.