3000 Euro stellt die Jagdgenossenschaft Unkenbach der Ortsgemeinde für die Anschaffung einer zweiten Geschwindigkeitsmessanlage zur Verfügung. Den Vorschlag des Jagdvorstehers Arno Mohr haben die in der Versammlung anwesenden Jagdgenossen einstimmig gebilligt. Installiert werden soll das Gerät auf der B420 am Ortseingang aus Richtung Callbach: Anwohner klagen, dass viele Verkehrsteilnehmer zu schnell in die Ortslage einfahren würden. Auch die kommunalen Geschwindigkeitskontrollen hätten – trotz verhängter Bußgelder oder Fahrverbote – keine wesentlichen Veränderungen auf der stark befahrenen Bundesstraße mit sich gebracht. Hoffnung setzen die Mandatsträger nun in eine zweite Messtafel, die Autofahrer zu einer rücksichtsvolleren Fahrweise animieren soll. Die erste Anlage wurde schon vor geraumer Zeit am Ortseingang aus Richtung Obermoschel angebracht.

Nochmals darauf hingewiesen wurde, dass die Jagdgenossenschaft 2019 eine eigene Drohne zur Kitzrettung angeschafft hat. Landwirte werden gebeten, rechtzeitig vor dem Grünschnitt mit Jagdpächter Michael Rhein oder dem Jagdvorsteher Kontakt aufzunehmen.