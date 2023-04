Warmer Regen für Sterntaler. Über eine Spende von 1250 Euro haben sich die Verantwortlichen des Kinderhospizes Sterntaler in Dudenhofen freuen dürfen. Bürger in Rüssingen haben die Einrichtung bedacht, um deren wichtige Arbeit zu fördern. Die Spende rührt aus einer privaten Initiative: Peter Kimmel und Bernd Hoin hatten in ihrem Heimatort eine Adventsfenster-Aktion auf die Beine gestellt. Beide hatten den Gedanken umgesetzt, am Vorabend des Rüssinger Jubiläumsjahres 23 Adventsfenster zu öffnen. Allabendlich kamen die Bürger vor einem anderen Haus ins Gespräch. Auch wurden dabei Weihnachtsgeschichten aus 24 Ländern erzählt.

Irgendwann, erinnert sich Kimmel, kam die Frage auf, ob es nicht eine Spendenkasse gebe. Gesagt, getan. Von da an zeigten sich die Rüssinger spendenfreudig, 1.250 Euro kamen zusammen. An wen das Geld gehen sollte, war schnell klar. Die Kirchengemeinde hatte schon Kontakt zu dem Kinderhospiz Sterntaler. Beate Deuwel vom Kinderhospiz betonte, wie notwendig Spenden seien: Ohne solche Zuwendungen sei es gar nicht umsetzbar, Familien mit lebensbedrohlich erkrankten Kindern zu begleiten.