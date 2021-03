Die Rettungshundestaffel Donnersberg freut sich über einen warmen Geldsegen: 3300 Euro spendet die Firma Multi-Box Südwest dem Verein, der den Betrag unter anderem in den Ausbau des Ausbildungszentrums in Albisheim investiert.

Thomas Weilacher, geschäftsführender Gesellschafter der Firma Multi-Box Südwest, hat den Scheck an den ersten Vorsitzenden der Rettungshundestaffel, Thomas Vogel, überreicht. Die Spende stammt aus der Stiftung „Weilacher Konzepte“.

Die Kontakte zwischen Weilacher und Vogel kamen durch wiederholte Begegnungen auf dem Gelände des Großgaragen- und Lagerparks in Kirchheimbolanden, das der Multi-Box Südwest gehört, zustande. Dort hat die Kreisverwaltung eine Unterstellmöglichkeit für das Einsatzfahrzeug der Hundestaffel, die zum Referat „Brand- und Katastrophenschutz“ gehört, angemietet. „Bei einer dieser Begegnungen hat mir Thomas Vogel sein Leid über die schlechte finanzielle Situation des Vereins geklagt. Die Arbeit, die diese Ehrenamtlichen leisten, ist beeindruckend – und man sieht auch, wo das gespendete Geld hinkommt“, erzählt Weilacher.

Geld fließt in Ausbau des Ausbildungszentrums

„Wir machen das alles ehrenamtlich, haben keine Einnahmen, sind auf Spendengelder angewiesen. Durch die Pandemie sind uns die Spendengelder aus Sammelaktionen, die in der Weihnachtszeit durchgeführt werden, vollständig weggebrochen“, ergänzte Vogel. Umso mehr freue man sich über die Spende, die für den weiteren Ausbau des Ausbildungszentrums in Albisheim sowie die Ausbildung von Rettungs- und Suchhunden verwendet werden soll. Beides sei sehr kostenintensiv, so Vogel.