So schön die Nachricht auch wäre und so sehr sich viele Menschen darüber freuen würden: Ob das Residenzfest in diesem Jahr stattfinden kann, ist noch nicht entschieden.

Übers Wochenende hatte es allerhand Spekulationen im Netz darüber gegeben, ob im August wieder zu den drei „Sommertagen in der Kleinen Residenz“ in die Hoflauben und an die Stadtmauer eingeladen werden darf – oder ob das Fest wie bereits im vergangenen Jahr dem Pandemieschutz zum Opfer fallen wird.

Anhaltspunkt für die Spekulationen war ein digitaler Automatismus, der Veranstaltungstermine auf der Internetseite des Donnersberger Touristikverbands für August ausgespielt hatte. Gelöscht werden diese wiederkehrenden Termine normalerweise erst, wenn eine Absage vorliegt.

Doch auch die gab es nicht, und Stadtbürgermeister Marc Muchow stellt klar: „Wir werden die nächste Coronaverordnung des Landes abwarten und natürlich die Inzidenzzahlen im Auge behalten. Etwa sechs Wochen vor dem offiziellen Termin wird es eine Entscheidung geben“, so Muchow. Ein paar Tage werden sich die Resifest-Freunde also noch in Geduld üben müssen.