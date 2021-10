„Nicht angepasste Geschwindigkeit sowie Alkoholgenuss“ – das sind laut Polizei die Ursachen für einen spektakulären Unfall am Montagabend in der Donnersbergstraße in Kirchheimbolanden. Gegen 19 Uhr verlor ein 19-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und stieß gegen ein parkendes Auto. Durch den Aufprall überschlug sich sein Wagen, kollidierte dabei mit vier weiteren geparkten Fahrzeugen und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der Fahrer verletzte sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Laut Polizei entstand ein Sachschaden „im mittleren fünfstelligen Bereich“. Fast zwei Stunden lang war die Feuerwehr mit 20 Kräften im Einsatz, sicherte die Unfallstelle und leuchtete sie aus.