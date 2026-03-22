Stimmen verloren, Zeit gewonnen: SPD-Kandidatin Rauschkolb holt den Sieg im Wahlkreis. Das hat sie ihrer Präsenz und Prominenz zu verdanken. Nun müssen auf Worte Taten folgen.

Das Ergebnis ziemlich knapp, die Verluste groß, der Sieg dennoch ein Erfolg: Jaqueline Rauschkolb zieht zum dritten Mal in Folge für die SPD in den Landtag ein und gewinnt den Wahlkreis rund um den Donnersberg. Vier Prozentpunkte hat die 38-jährige aus Eisenberg im Vergleich zur Wahl von 2021 verloren, CDU-Kandidatin Schmitt und vor allem AfD-Mann Damian Lohr sitzen ihr im Nacken. Am Ende haben die Nordpfälzer der erfahrenen und bekannten Landtagsabgeordneten ihre Stimme gegeben – und nicht der Partei SPD.

Es ist ein Sieg der Person Jaqueline Rauschkolb. Die Sozialdemokratin war in den vergangenen Wochen omnipräsent im Kreis, führte einen beherzten, ehrlichen, glaubwürdigen Wahlkampf, klingelte unermüdlich an Haustüren, suchte Gespräche, führte Debatten, schenkte an Infoständen ihr Ohr den Bürgern. Sie positionierte sich klar zu demokratischen Werten, zeigte und lebte Volksnähe. Rauschkolb absolvierte ihren Wahlkampf ohne großes Getöse, ohne unfaire Mittel und ohne dabei ständig auf die Konkurrenz zu schauen oder diese zu kritisieren. Die SPD-Abgeordnete setzte lieber auf eigene Stärken, eigene Themen – und ihre eigene Zukunft. An ihren Versprechen für die Region wird sie sich nun messen lassen müssen.

Zeit und Vertrauen der Wähler nutzen

Denn die Kritiker werden nicht verstummen. Sie haben Rauschkolb und der SPD zuletzt immer wieder vorgeworfen, in den vergangenen Jahren zu wenig für den Donnersbergkreis erreicht zu haben: Der Zustand an einigen Schulen ist katastrophal – baulich und bildungstechnisch. Die Infrastruktur muss dringend vorangetrieben werden – mit Digitalisierung, Straßenbau, ÖPNV, Sportstätten und ärztlicher Versorgung sind die Bürger unzufrieden. Die Wirtschaft lahmt – das wiegt im ländlichen Raum besonders schwer. Rauschkolb hat versprochen, dass die Themen auf ihrer Prioritätenliste weit oben stehen – aber auch immer wieder betont, dass die Mühlen der Veränderung und des Fortschritts langsam mahlen. Nun haben die Wähler ihr Vertrauen und Zeit geschenkt, sich einzusetzen für die Dinge, die in der Region wichtig sind. Rauschkolb muss sie nutzen.