Der SPD-Ortsverein Moscheltal spendet für die Gemeinden Finkenbach-Gersweiler, Schiersfeld, Unkenbach, Waldgrehweiler sowie die Stadt Obermoschel Sitzbänke für die Bürger. Als Erstes wurde am vergangenen Samstag die Bank auf dem Wohnmobilstellplatz in Waldgrehweiler aufgestellt. Jaqueline Rauschkolb als Mitglied des SPD-Landesvorstandes, Michael Cullmann (Beisitzer im Regionalvorstand) als auch Güngör Aydin (Vorsitzender des Gemeindeverbands Nordpfälzer Land) begrüßen die Initiative des Ortsvereins. Die Aufstellung der weiteren Sitzbänke folgt in Kürze.