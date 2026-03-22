Entgegen dem Bundes- und dem Landestrend hat SPD-Kandidatin Jaqueline Rauschkolb die Wahl im Donnersbergkreis gewonnen. Die 38-jährige Sozialdemokratin holte 27.8 Prozent der Stimmen. Damit vertritt die Eisenbergerin ihre Partei zum dritten Mal in Folge im Mainzer Landtag. 2021 hatte sie allerdings noch 32 Prozent der Stimmen geholt. Ebenfalls im Landtag vertreten sind: Andrea Schmitt (CDU) mit 25,9 der Stimmen, Damian Lohr (AfD) mit 25 Prozent und Lisett Stuppy mit sieben Prozent.

Bei den Zweitstimmen im Donnersbergkreis siegte ebenfalls die SPD – mit 27,5 Prozent. Zweitstärkste Partei wurde die AfD mit 25,6 Prozent, Rang drei holte die CDU mit 24,4 Prozent. Die Grünen kommen auf sechs Prozent, die Freien Wähler auf fünf, die Linke auf 3,8 Prozent, das BSW auf 2,5 und die FDP auf 1,8 Prozent.

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