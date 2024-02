Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, spricht am Mittwoch, 28. Februar, ab 19 Uhr im großen Sitzungssaal im Kreishaus über „Perspektiven für das Ende des Krieges in der Ukraine“. In seinem Vortrag stellt Mützenich die Frage, ob es im Ukraine-Krieg eine kurzfristige Perspektive für Frieden gibt und falls ja, zu welchem Preis. Wie sieht die Zukunft Europas aus, je nachdem, welche Seite den Krieg für sich entscheidet? Er berichtet dabei aus erster Hand über die politischen Umstände. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zu einer Diskussion. Zu der Veranstaltung im großen Sitzungssaal des Kreishauses lädt der SPD-Ortsverein Kirchheimbolanden ein. Es handelt sich um den Nachholtermin für die im Dezember ausgefallene Veranstaltung