Für 50 Jahre SPD-Mitgliedschaft bekam Altbürgermeister Waldemar Angst die Goldene Ehrennadel der Partei verliehen.

Bei der Gründung des SPD-Ortsvereins Einselthum vor einem guten halben Jahrhundert war Waldemar Angst der erste Vorsitzende. Gemeinsam mit Gerhard Schmeiser, Franz Fries, Fritz Strauß, Ernst Winter, Kurt Michael und Albert Schmeiser hatte damals den Ortsverein gegründet. Den Vorstand komplettierten damals Gerhard Schmeiser, Ernst Homberg und Rudi Frölich. Am Wochenende bekam Angst für 50 Jahre Mitgliedschaft in der SPD die goldene Ehrennadel von Gustav Herzog überreicht. Angst sei schon immer ein Aktivposten in der Kommunalpolitik gewesen und habe Einselthum vorangebracht – vor allem auch in seinen 20 Jahren als Ortsbürgermeister, sagte Herzog. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Erwin Hofrichter aus Albisheim geehrt, der 2011 parteibedingt zum Einselthumer Ortsverein gewechselt war.