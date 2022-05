Er passt zu Spargel, aber das ist nicht sein einziger Pluspunkt. Der neu kreierte Wein aus dem Hause Krauss im Zellertal verbindet Genuss mit Hilfe für die Ukraine. Auf dem Etikett ist eine Friedensbotschaft versteckt.

Der Ausbruch des Ukraine-Krieges war für Erika Krauss vom gleichnamigen Weingut in Zell ein Schock. Zu dem Land, in das so unbarmherzig der Krieg einzog, hat sie eine ganz persönliche Verbindung. Erika Krauss stammt aus dem Dorf Pausching in der Ukraine, nahe der ungarischen Grenze, wo sich vor vielen Jahren Deutsche angesiedelt haben. Dort hat sie ihre gesamte Kindheit und einen Teil ihrer Jugend verbracht. „Wir haben immer einen deutschen Dialekt zu Hause gesprochen, mir sind die Mentalität und die Einstellung der Menschen dort und natürlich auch ihre Sprache bestens bekannt“, sagt sie.

Obwohl ihre gesamte Familie mittlerweile nach Deutschland ausgesiedelt ist, hat sie noch einige Kontakte in die Ukraine und kann sich gut vorstellen, was die Menschen dort jetzt durchmachen. „Manche sind geflüchtet und haben jetzt Angst davor, dass ihren Freunden oder Angehörigen in der Ukraine etwas zustößt. Andere sind sogar wieder zurückgegangen, weil sie nicht einfach ihre ganze Existenz aufgeben wollen“, beschreibt sie. „Ich will helfen“, war daher ihr Antrieb, doch wie? Weingut, Kellerei und zwei schulpflichtige Kinder – da bleibt nur wenig Zeit für ehrenamtliches Engagement.

Gemeinsam mit Freundin Idee entworfen

Im Kontakt zu einer langjährigen Freundin, der Önologin Milena Ernstberger aus Bayreuth entstand dann die Idee zu dem Friedenswein. Ernstberger war früher als Einkäuferin für Bioweine mit dem Weingut Krauss in Kontakt und ist heute selbstständig im Weingeschäft tätig. Neben ihrer beruflichen Verbindung teilen die beiden Frauen heute eine Freundschaft. „Bei einem Treffen, bei dem es auch um neue Produkte ging, kam die Idee zustande, unser Kerngeschäft Wein mit einer Hilfsaktion zu verbinden“, erzählt Erika Krauss.

„Drink in Peace“ wurde die Aktion genannt, zu der ein wichtiges und farbenfrohes Detail gehört: Das Flaschenetikett ist nicht nur an der ukrainischen Flagge orientiert, sondern auch an der russischen: „Das ist wichtig für mich, denn dieser Krieg ist nicht der Krieg der Menschen, es ist der Krieg Putins“, ist Erika Krauss überzeugt. Die Fahne Russlands besteht aus drei gleichgroßen Streifen in Weiß-Blau-Rot, die ukrainische Flagge in Blau und Gelb ist als Zeichen der Solidarität derzeit häufig zu sehen.

Hilfen vor Ort unterstützen

Während Ernstberger in Bayern bereits in den Spargelweinverkauf eingestiegen ist und den Spendenbetrag an die Stern-Stiftung für die Ukraine weiterleitet, ist das genaue Spendenziel im Pfälzer Vermarktungsgebiet noch nicht festgelegt. Sie könne sich gut vorstellen, damit die Hilfsangebote vor Ort zu unterstützen, beispielsweise die Menschen in den Unterkünften im Kreis oder einzelne Familien. Sie hoffe, dass von den Organisationen selbst auch Anfragen an sie herangetragen werden.

Info

„Der Biowein aus Rheinhessen wird aus den Rebsorten Weißburgunder und Chardonnay hergestellt, kostet 6,50 Euro pro Flasche und passt perfekt zu Spargel“, sagt Krauss. 1,55 Euro pro Flasche werden gespendet. Erika Krauss, E-Mail info@zellertaler-keller.de, Mobil 0170 4147932