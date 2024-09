Die TSG Zellertal bleibt auch nach fünf Spieltagen ohne Niederlage und belegt in der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersberg Platz zwei. Am Freitagabend (19.30 Uhr) ist Bezirksliga-Absteiger SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen zu Gast. Derby-Time herrscht derweil in Münchweiler, wo die SG „MüLa“ am Samstag (15.30 Uhr) auf Nachbar ASV Winnweiler trifft.

Schon drei Doppelpacks in fünf Partien: Christian Ochßner von der TSG Zellertal scheint sich in dieser Runde bis dato (noch) nicht mit einem Treffer in einem Spiel zufrieden zu geben.