Die Gesangvereinskapelle Rockenhausen veranstaltet am Sonntag, 21. Juni, ein Open-Air-Konzert im Schlosspark Rockenhausen. Beginn der „Spanish Night“ ist um 17 Uhr. Mitwirkende ist die Katholische Vereinskapelle Enkenbach unter der Leitung von Michael Gärtner.

Das Konzert knüpft an das Frühjahrskonzert der Gesangvereinskapelle an, das bereits unter einem spanischen Motto stand. Hintergrund ist eine geplante Konzertreise des Orchesters im Herbst nach Katalonien und Barcelona. Unter der Leitung von Heiko Opp wird ein Programm mit spanisch geprägter Musik und mediterranen Klangbildern präsentiert.

Beide Orchester gestalten das Konzert unter freiem Himmel im Schlosspark. Der Eintritt kostet zehn Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt. Karten sind bei den aktiven Musikerinnen und Musikern sowie an der Abendkasse erhältlich.

Info

Weitere Informationen gibt es unter www.gesangvereinskapelle.de sowie über die Social-Media-Kanäle des Vereins.