Sich einen freien Abend ohne Kinder gönnen, die ihrerseits in dieser Zeit viel Spaß haben: Das können Eltern mit Hilfe von Veranstaltungen des Gemeindepädagogischen Dienstes in Rüssingen (30. Juni) und Göllheim (14. Juli). Zwischen diesen beiden Terminen gibt es am 7. Juli ein ähnliches Angebot in Kirchheimbolanden.

„Gemeinsam sind wir stark“: Unter dieses Motto hat der Gemeindepädagogische Dienst die beiden Treffen in Rüssingen und Göllheim gestellt. Kinder ab sechs Jahren haben die Möglichkeit, an dem rund dreistündigen Programm teilzunehmen. Bei diesem handelt es sich um die zweite Auflage der Reihe „Meine Eltern haben Freitagabends frei“.

„Es ist noch eine Testphase“, sagt Gemeindepädagogin Gudrun Reller, die für das Projekt verantwortlich ist. Begonnen hat dieses im Januar mit den ersten beiden Veranstaltungen. „Wir wollten erst mal ausprobieren, ob es angenommen wird“, erläutert Reller. Bislang habe man viele positive Rückmeldungen bekommen.

Verschnaufpause vom Alltag

Mit dem Freitagabend habe man bewusst einen eher ungewöhnlichen Termin gewählt, „damit Eltern auch mal Zeit für sich haben“. Ziel des Ganzen sei es, die Eltern – und damit auch die Familien – zu stärken, ihnen ein wenig Zweisamkeit und eine kleine Verschnaufpause vom Alltagstrubel zu bieten. Alle Bedürfnisse könne man damit aber nicht erfüllen: „Manche fänden es fast schöner, auch mal etwas mit den Kindern zu machen“, erzählt Reller, das käme bei zwei in Vollzeit arbeitenden Eltern oft zu kurz. Dennoch scheint entsprechende Nachfrage vorhanden zu sein.

Sieben Mitarbeitende sind an der Durchführung der beiden Abende beteiligt, der Großteil davon kommt direkt aus der jeweiligen Ortsgemeinde. Um den Eltern eine flexible Zeitplanung zu ermöglichen, können die Kinder bereits ab 17 Uhr kommen, ab 18 Uhr beginnt dann das Programm. Nach einigen Spielen zum Kennenlernen gibt es ein gemeinsames Abendessen. Neben einem Geländespiel und weiteren vorgegebenen Aktionen sollen die Kinder auch die Möglichkeit haben, sich kreativ auszuleben. Das Ende ist für 21 Uhr geplant.

Angebot auch in Kirchheimbolanden

Jeweils elf Kinder waren im Januar nach Göllheim und Rüssingen gekommen. Gudrun Reller zeigt sich gespannt, wie viele es beim zweiten Versuch werden. Am Freitag, 7. Juli, wird in Kirchheimbolanden ebenfalls ein freier Abend für Eltern angeboten. Die Veranstaltung findet von 17 bis 21 Uhr unter dem Thema „Friede sei mit dir“ im Bonhoefferhaus statt, die Teilnahme kostet drei Euro.

Info

„Meine Eltern haben Freitagabends frei“ am 30. Juni im Kirchenraum des Bürgerhauses Rüssingen und am 14. Juli im Gemeindehaus (Hauptstraße 39) in Göllheim, jeweils ab 17 Uhr (Beginn des Programms um 18 Uhr).

Eine Anmeldung ist erforderlich bei Sabine Jilek, Telefon 06355 989146, oder Gudrun Reller, 0157 56407755.