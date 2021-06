Es ist schön, richtig schön, dass einiges wieder „normal“ wird und wir haben allen Grund, uns zu freuen. Dazu kommen auch noch Sonnenschein, Wärme und blauer Himmel. Besser geht es nicht! Das Gesundheitsamt in Kirchheimbolanden will da offensichtlich nicht mitspielen. Oder wie ist der aktuelle warnende Hinweis auf seiner Homepage zu verstehen: „Angesichts der hoch ansteckenden britischen Mutation des Coronavirus (Variante B.1.1.7), die mittlerweile auch im Donnersbergkreis für rund 50 Prozent der Neuinfektionen verantwortlich ist, appelliert das Gesundheitsamt eindringlich an die Bevölkerung, Kontakte auf ein Minimum zu begrenzen und die Schutzmaßnahmen unbedingt sorgsam umzusetzen.“

Klingt nach Spaßbremse, oder? Dieser Appell weist aber auch darauf hin, dass wir uns die heute in Kraft tretenden Lockerungen alle gemeinsam durch Disziplin, Loyalität und Umsicht erfolgreich erarbeitet haben. Und bei diesem Erfolg soll es möglichst bleiben. Man muss nicht alles tun, was man darf – vor allen Dingen nicht sofort! Beim Spaß könnten wir uns nur selbst ausbremsen.