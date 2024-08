„Ein Familiengeschäft mit zwei Brüdern in der Hauptrolle“ – so beschreibt Sahin Kinali den Laden, den er in Göllheim mit seinem Bruder Saban Kinali führt. Die beiden wollen die Ortsgemeinde mit einem ganz neuen Konzept beleben.

Eine lange Luftballonkette über der Eingangstür weist auf die Neueröffnung eines etwas anderen Supermarkts in Göllheim hin. Innen reihen sich sechs große Automaten