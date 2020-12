Auf der Vorderseite eines kräftigen Tiefs über dem Atlantik verbleiben wir in einer milden südwestlichen Strömung. Dabei überquert uns am Dienstagvormittag eine Regenzone. Bis Wochenmitte schwächt sich das Tief ab, ein Hoch über Osteuropa gewinnt an Einfluss. Während der zweiten Wochenhälfte verbindet sich das Hoch über dem Kontinent mit dem Azorenhoch. Die Chancen auf längeren Sonnenschein bleiben trotz milder Luft in unserer Region jedoch eher niedrig. Am Wochenende nähern sich von Westen wieder schwache Störungsfronten.

Vorhersage:

Montag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen mit einigen schüchternen Sonnenstrahlen, dominieren die Wolken, in höheren Lagen ist es oft auch neblig-trübe. Bei recht milden Temperaturen sollte es aber insgesamt trocken bleiben. Im Laufe der Nacht auf Dienstag fängt es dann an zu regnen.

Dienstag: Bis Mittag fällt aus grauen Schichtwolken gelegentlich Regen oder Sprühregen. Am Nachmittag trocknet die Luft zwar etwas ab, so dass der Regen nachlässt, die Wolkendecke bleibt jedoch dicht. Die Temperaturen steigen noch etwas an.

Mittwoch: Auch heute bleibt es meistens trübe, stellenweise auch neblig. Möglicherweise könnte es über Mittag mal einige schüchterne Auflockerungen mit etwas Sonne geben. Dabei wird es mild.

Weiterer Trend:

Am Donnerstag herrscht erneut spätherbstliche Tristesse. Meistens präsentiert sich der Himmel im eintönigen Grau. Die Sonne bekommt kaum Gelegenheit, sich in Szene zu setzen. An den Temperaturen ändert sich kaum etwas, ebenso wenig wie am Freitag und Samstag. Vielleicht könnte am Samstag vor Heranrücken einer schwachen Front die Wolkendecke mal aufreißen. Am Sonntag erreicht uns im Tagesverlauf von Westen voraussichtlich ein intensiveres Regengebiet. Ein Wintereinbruch über die Weihnachtstage steht nach derzeitiger Sicht nicht auf der Geschenkliste des Christkindes.

Wetterdaten für die Donnersbergregion:

Tiefsttemperatur in Grad Celsius: Montag 0 bis 3, Dienstag 2 bis 5, Mittwoch 1 bis 4.

Höchsttemperatur in Grad Celsius: Montag 4 bis 7, Dienstag 7 bis 10, Mittwoch 7 bis 10.

Niederschlagswahrscheinlichkeit in Prozent: Montag 5 bis 15, Dienstag 65 bis 75, Mittwoch 0 bis 10.

Niederschlagsmenge in Liter pro Quadratmeter: Montag 0, Dienstag 1 bis 3, Mittwoch 0.

Geschätzte Sonnenscheindauer in Stunden: Montag 0 bis 1, Dienstag 0, Mittwoch 0 bis 1.

Windrichtung und Stärke: Montag Südost 2, Dienstag Südwest 2 bis 3, Mittwoch Südost 2 bis 3.