Ein mit seinen Regenwolken nach Mitteleuropa vordringendes Tief füllt sich im Laufe des Dienstags auf. Gleichzeitig dehnt ein mächtiges Russlandhoch seinen Einfluss nach Deutschland aus.

Mit einer auf östliche Richtung drehenden Strömung kann die Luftmasse während der zweiten Wochenhälfte abkühlen. Während sich in höheren Schichten der Atmosphäre die Wolken auflösen, breiten sich in Bodennähe jedoch Nebel- und Hochnebelfelder aus, die wohl dann in unserer Region für spätherbstliche Tristesse sorgen werden. Momentan sieht es allerdings nicht nach einem Frühwintereinbruch mit Schnee aus.

Vorhersage

Montag: Die neue Woche startet wolkenverhangen. Ab dem späten Nachmittag kann es gelegentlich regnen. Die Temperaturen liegen im herbstlich einstelligen Bereich.

Dienstag: Abgesehen von kurzen Auflockerungen dominieren die Wolken. In höheren Lagen ist es teilweise auch neblig-trübe. Hin und wieder fällt etwas Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen gehen ein wenig zurück.

Mittwoch: Es bleibt meistens trüb. Stellenweise hält sich auch dichter Nebel. Die Sonne hat wohl kaum eine Chance, sich in Szene zu setzen. Vereinzelt kann es etwas tröpfeln oder nieseln. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Donnerstag: Der Himmel bleibt häufig grau in grau oder vernebelt. Abgesehen von örtlichen Nebelnässen, sollte es jedoch trocken bleiben. Die Temperaturen halten sich für die Jahreszeit im leicht zu milden Bereich auf. Die Nächte bleiben meist noch frostfrei.

Weiterer Trend

Am Freitag ändert sich wenig. Wegen des meist trüben Wetters gibt es weiterhin keine großen Temperaturkontraste zwischen Tag und Nacht. Am Wochenende könnte auffrischender Nordost- bis Ostwind die Wolkendecke mal häufiger aufbröckeln lassen. Die Temperaturen gehen gefühlt zurück, und bei nächtlichem Aufklaren droht leichter Frost.