Der TuS Bolanden feierte am Samstag in der Fußball-B-Klasse einen späten 3:2 (1:1)-Heimerfolg über den SV Imsbach. Für das Team von Trainer Jörg Bechtel, das in der vergangenen Saison Vizemeister wurde, war es im dritten Spiel der erste Saisonsieg.

„Natürlich sind wir überglücklich, dass wir unser Kerwespiel gewinnen konnten. „Ich denke, dass der Sieg auch verdient gewesen ist“, sagte der Bolander Coach