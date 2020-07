Seit dem 1. Juli hat die Sozialstation in Rockenhausen eine neue Pflegedienstleiterin. Romy Heblich hat diese Aufgabe zu diesem Termin von Anette Schmidt übernommen, die auf eigenen Wunsch wieder als Pflegefachkraft im ambulanten Pflegedienst bei der Sozialstation tätig wird.

Mit Romy Heblich rückt eine erfahrene Führungskraft in die anspruchsvolle Position der Pflegedienstleiterin nach, wie die Sozialstation in einer Pressemitteilung herausstreicht. Bereits seit Anfang 1997 ist die gelernte Krankenschwester demnach in der Altenpflege bei der Sozialstation beschäftigt. 2015 übernahm sie dann die Leitung des Mobilen Sozialen Dienstes, der sich schwerpunktmäßig um Betreuungen, leichte Pflegen und hauswirtschaftliche Dienstleistungen kümmert.

Die Leitung der Tagesbetreuung für dementiell Erkrankte liegt der neuen Pflegedienstleiterin besonders am Herzen. „Die Gewissheit einer tageweisen guten Betreuung ist für die Angehörigen oft Gold wert“, meint Heblich. „Die Betreuung bedeutet eine immense Entlastung für die Angehörigen, die ansonsten rund um die Uhr mit dieser Aufgabe belastet sind“, so Heblich weiter.

Im Ehrenamt auch Ortsbürgermeisterin

Nun in der Verantwortung als Pflegedienstleiterin ist Romy Heblich unter anderem für die Steuerung der Einsätze der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Einrichtung zuständig. Die notwendige Qualifikation als „Verantwortliche Pflegefachkraft“ absolvierte sie mit Bravour. „Frau Heblich bringt alle Voraussetzungen einer guten Führungskraft mit und hat diese bereits unter Beweis gestellt. Auch ihre fachlichen Qualifikation ist unumstritten“, äußert sich Geschäftsführer Norbert Pasternack zu ihrer Wahl für diese Aufgabe. Im Ehrenamt ist die 48-jährige Ortsbürgermeisterin von Gaugrehweiler, außerdem ist sie im Kreisseniorenrat tätig.

Mit Angela Schey, die gerade ihre Ausbildung als Pflegedienstleiterin – ebenfalls mit hervorragendem Abschluss – beendet hat, steht Romy Heblich eine bestens qualifizierte Stellvertreterin zur Seite, die ebenfalls schon über reichlich Führungserfahrung verfügt. „Nur mit der besten Ausbildung kann man auch eine optimale Pflege gewährleisten. Mit Stolz schauen wir auf die Erfolge unserer Mitarbeiterinnen und Führungskräfte und fördern diese nach besten Kräften“, meint Norbert Pasternack.

Jährlich 600.000 Kilometer Fahraufwand

Die Ökumenische Sozialstation Rockenhausen/Alsenz- Obermoschel/Winnweiler ist als ambulanter Pflegedienst im westlichen Donnersbergkreis unterwegs. Die Sozialstation nahm 1974 Ihren Dienst auf und firmiert seit 2017 als gemeinnützige GmbH. Träger ist der Förderverein der Ökumenischen Sozialstation. Das Versorgungsgebiet ist der westliche Donnersbergkreis, bestehend aus den Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler. Das Gebiet umfasst etwa 34.000 Einwohner. Der jährliche Fahraufwand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beträgt 600.000 Kilometer.