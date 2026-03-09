Mit 4:0 konnte sich der SV Kirchheimbolanden gegen die Sportfreunde Bundenthal durchsetzen. Die Gründe für den leichten Sieg.

Fußball-Landesligist SV Kirchheimbolanden gewann am Sonntag das Heimspiel gegen den Tabellendrittletzten Sportfreunde Bundenthal mit 4:0 (1:0). Es war ein souveräner Sieg des Teams von Spielertrainer Timo Riemer gegen einen Gegner, der stark ersatzgeschwächt antrat. „Für uns ist das ein Pflichtsieg gewesen“, befand der Kirchheimbolander Coach nach der Partie vor 70 Zuschauern auf dem Rasenplatz am heimischen Schillerhain.

Durch den Dreier verbesserte sich der SVK in der Tabelle der Landesliga West auf den achten Rang. Der Rückstand auf Platz zwei, den derzeit der VfR Baumholder belegt, beträgt noch zehn Punkte. Allerdings ist ein Aufstieg weiter kein Thema bei den Donnersbergern. „Wir denken weiter nur von Spiel zu Spiel“, sagte Riemer.

Frühe Führung

Im ersten Durchgang machten die Kirchheimbolander gleich Druck und kamen auch schon in der zehnten Spielminute zum Erfolg. Christopher Egelhof erzielte den frühen 1:0-Führungstreffer für die Donnersberger. Die Bundenthaler standen von Beginn an sehr defensiv.

Die Sportfreunde, die in der Winterpause angekündigt haben, ihre Mannschaft nach der Spielzeit aus der Landesliga abzuziehen, waren nur mit zehn Feldspielern und zwei Torhütern angereist. „Man hat schon ein wenig gemerkt, dass bei Bundenthal nicht mehr viel geht. Die versuchen noch, die Saison so gut es geht, zu Ende zu spielen. Nach vorne kam bei denen ziemlich wenig. Ich ziehe aber dennoch den Hut vor Bundenthal, dass sie die Strecke von 100 Kilometern mit den wenigen Spielern auf sich genommen haben“, befand Timo Riemer.

Gleiches Bild nach Seitenwechsel

Seine Mannschaft konnte trotz der Überlegenheit im ersten Durchgang keine Tore mehr erzielen. Nach dem Seitenwechsel war es das gleiche Bild. Der SVK beherrschte Ball und Gegner. Die Sportfreunde Bundenthal waren nur noch auf Schadensbegrenzung aus. Nach einer Stunde Spielzeit durften die Platzherren dann wieder jubeln.

Marvin Oberländer gelang das 2:0 (63.) für Kirchheimbolanden. Und nur sieben Minuten später legte Leonid Morina das 3:0 (70.) nach. Die Partie war damit endgültig entschieden. Kurz vor Schluss gelang dem zuvor eingewechselten Patrick Silbersdorff noch das 4:0 (88.) für die Residenzstädter. Dabei blieb es dann.

Demnächst wieder mehr Gegenwehr

„Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Wir wollen weiter punkten“, machte Riemer nach dem Erfolg klar. Am kommenden Sonntag müssen die SVK-Akteure auswärts beim Aufsteiger SV Winterbach antreten. Der Neuling kämpft als Viertletzter gegen den Abstieg. Timo Riemer erwartet dann mehr Gegenwehr.