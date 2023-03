Die Korbjäger des TV Kirchheimbolanden liefern beim letzten Landesligaspiel der Saison eine gute Leistung ab und gewinnen 83:61 (43:31). Die nur sieben mitgereisten Spieler erarbeiten sich bereits im ersten Viertel eine komfortable Führung. Das Final-Four um den Pokalsieg hingegen hat bei vielen Akteuren keine Priorität.

Christoph Flachs und Ludwig Weinsheimer hatten schon länger geplante private Verpflichtungen. Philipp Reis und Lukas Jäger waren als helfende Kräfte auf einem Abiturientenball eingespannt. Dementsprechend reiste der Tross der TVK-Basketballer mit lediglich sieben Spielern zum letzten Auswärtsspiel der Saison ins 80 Kilometer entfernte Germersheim. Diese machten ihre Sache gut, wie ihnen Trainerin Eva Krause-Lott im Nachgang bescheinigte: „Es war nicht unbedingt ein hochklassiges Spiel, aber wir haben von Anfang an die Partie dominiert und am Ende dann souverän runter gespielt.“

Bereits nach dem ersten Viertel betrug der Vorsprung für die Jungs aus der Kleinen Residenz zwölf Punkte (24:12). Diesen baute der TV Kirchheimbolanden im Verlauf der Partie immer wieder aus. Am Ende stand ein ungefährdeter 83:61-Auswärtssieg auf der Anzeigetafel. Bester Scorer war mit 19 Punkten Tom Dreyer. Auch Moritz Braun (16), Marc Andre Noll (14) und Sven Radloff (13) zeigten sich treffsicher. Besonders schön: Auch die restlichen eingesetzten Spieler, Lukas Ruther, Mirko Friedrich und Sebastian Bungert erzielten Punkte für ihre Farben.

Alles in allem zeigte das Team eine gute und stabile Leistung in der Saison. Nach dem Abstieg aus der Oberliga waren lediglich Meister VT Zweibrücken und der BBC Fastbreakers Rockenhausen im Saisonverlauf noch stabiler als die Kreisstädter, die in der Abschlusstabelle mit 26 Punkten den dritten Rang hinter dem BBC (30 Punkte) einnehmen.

Mit Rumpfteam zum Pokalsieg?

Für das Final-Four-Turnier, in dem am kommenden Wochenende der Sieger des BVP-Pokals ermittelt wird, stehen aller Voraussicht nach nur eine Handvoll Spieler zur Verfügung: „Einige Spieler haben schon länger etwas geplant. Außerdem spielt abends der FCK Fußball. Da müssen wir mal schauen, wer alles dabei sein wird“, sagt die Trainerin. Gegen jenen FCK wird sich die Krause-Lott-Truppe am Samstag, 1. April, 18 Uhr als erstes messen, um den Einzug ins Finale auszuspielen. Der Sieger dieser Partie wird dann einen Tag später, ebenfalls in der Kreishalle in Bad Bergzabern, auf den Gewinner des zweiten Halbfinals treffen, das Landesligameister VT Zweibrücken und die SG Ludwigshafen/Frankenthal bestreiten.

Im Anschluss verabschieden sich Eva Krause-Lott und ihre Spieler in die wohlverdiente Pause: „Ich glaube wir sind alle ein Stück weit froh, dass wir nach dieser langen und intensiven Saison die Halle dann mal ein paar Wochen nicht von innen sehen müssen. Das Wetter wird besser, da macht es auch Spaß mal andere Dinge zu unternehmen, als Basketball zu spielen und zu trainieren“, freut sich die Trainerin auf den Frühling.