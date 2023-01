Erst in Durchgang zwei war der Qualitätsunterschied im Pokal-Achtelfinale auch sichtbar. Nach ausgeglichener erster Halbzeit setzte der BBC Fastbreakers Rockenhausen die TS Germersheim dann immer mehr unter Druck, spielte sich in einen Rausch und gewann deutlich mit 106:75 (45:45). Durch den Erfolg in der Südpfalz zieht der BBC wie erwartet ins Pfalz-Pokal-Viertelfinale ein.

Sieben Minuten waren in der Germersheimer Berufsschulturnhalle am Samstag bereits gespielt – die Gäste aus Rockenhausen hatten da allerdings gerade mal vier magere Pünktchen auf der Habenseite. „Ich kann mich nicht erinnern, dass wir in der Offensive mal so schwach gestartet sind“, wunderte sich auch Spielertrainer Key-Juan Hardin, der das Team vor der Saison übernommen hat.

Doch er und seine Schützlinge sollten es fortan besser machen. Trotz überraschendem 13:23-Rückstand am Ende des ersten Viertels, in dem den Hausherren gleich fünf Dreier glückten, wurden die BBC-Cracks nicht nervös. Im Gegenteil. Nach der Umstellung von einer 2-1-2-Zoneverteidigung auf Manndeckung setzten sie ihren Gegner mehr und mehr unter Druck und fanden als Team immer besser zusammen. Die reinen Zahlen sprechen für sich. Das Ergebnis des zweiten, dritten und vierten Viertels aufsummiert lautet: 93:52 für Rockenhausen.

Mit Ruhe wieder selbst in Form gekommen

Die Turnerschaft aus Germersheim enttäuschte keineswegs, war in Sachen Schnelligkeit, Athletik und Ballbeherrschung den Fastbreakers aber um einiges unterlegen. Acht der zehn BBC-Akteure markierten mindestens acht Punkte. Rian Cripe stach mit 25 Zählern einmal mehr heraus. Auch in der Landesliga Rheinhessen-Pfalz ist er mit 23,6 Punkten pro Partie der Beste. Elf Dreier und eine Freiwurfquote von über 70 Prozent runden die gute Leistung der klar favorisierten Gäste ab.

„Der Gegner kam zu Beginn auf und war auch danach bereit so zu spielen, um uns zu ärgern. Aber wir haben die Fassung behalten und sind in unseren Rhythmus gekommen“, reflektiert Hardin. Die Freude über den Einzug in die nächste Runde sei groß. Die Mannschaft komme dem Ziel Pokal-Triumph damit etwas näher. Doch Freude herrscht auch über die noch neun ausstehenden Partien in der Rückserie der Meisterschaftsrunde – beginnend mit dem Auswärtsspiel am kommenden Samstag beim VfL Bad Kreuznach. Spielbeginn ist um 20 Uhr.

Das Viertelfinale im Pfalz-Pokal ist auf den 11. Februar terminiert. Gegner der Fastbreakers vor heimischer Kulisse ist dann ein weiterer Ligakonkurrent – der 1. FC Kaiserslautern II.

SO SPIELTEN SIE

BBC Fastbreakers Rockenhausen: Cripe (25), Greenleaf (16), Sanders (13), Lewis (11), Lacy (9), Cramme (9), Hardin (8), Zellars (8), Woods (5), Manz (2)

Spielfilm: 23:13 (10.), 45:45 (20.), 59:77 (30.) 75:106 (40.) – Dreier: 9 - 11 – Freiwürfe: 11/24 - 19/26 – Mannschaftsfouls: 23 - 23