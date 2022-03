Für Sophie Stilgenbauer war das vergangene ein erfolgreiches Jahr. Die 24-jährige Dressurreiterin wurde mit ihrem Pferd ImPaul as Well Landesmeisterin, mit Baptiste startete sie auf Grand-Prix-Niveau. Doch auch auf die Ausbildung der Pferde im eigenen Stall in Weitersweiler legt sie großen Wert.

Mit Schimmel Baptiste reitet die erfolgreiche Dressurreiterin mittlerweile auf Grand-Prix-Niveau. „In der vergangenen Saison sind wir immer knapp am Sieg vorbeigeritten“, sagt sie. Deshalb sei das Ziel, in diesem Jahr zu gewinnen. „Die letzte Saison war schon super“, das wolle sie jetzt weiter festigen. Mit 24 Jahren ist Stilgenbauer eine der jüngeren Reiterinnen, die im Viereck bei einem Grand Prix starten.

Der elfjährige ImPaul as Well, kurz Paul, trug seine Reiterin bei der Landesmeisterschaft 2021 in Fußgönheim durch drei S-Prüfungen und gemeinsam holten sie sich den Titel. In der vergangenen Saison habe sie viele S-Dressuren mit ihm gewonnen, obwohl Paul ursprünglich aus einem Vielseitigkeitsstall kam und ihm die Dressur-Ausbildung zu Beginn nicht leichtgefallen sei, berichtet Stilgenbauer. Bei den ersten Turnieren sei er unsicher gewesen. „Er hat viel Routine gebraucht“, sagt Stilgenbauer. Durch die Corona-Pandemie habe sie etwas Zeit gewonnen, da die Turniere weiter nach hinten geschoben wurden. 2020 lief Paul die erste M-Dressur, 2021 war er dann für die S-Dressur gefestigt und gewann mehrere Male. „In der nächsten Saison soll er Grand Prix gehen.“ Das sei ein großer Sprung, meint Stilgenbauer, „da muss man lernen, Ruhe zu bewahren.“

Dank an Erfolgspferd Scharon

Auch das ehemalige Erfolgspferd Scharon hat noch seinen Platz im Stilgenbauer Stall. Der 19-Jährige genießt dort seine Rente. Mit ihm gewann sie in der Vergangenheit rund 40 S-Dressuren und gemeinsam erreichten sie 2016 das Goldene Reitabzeichen. „Ohne ihn wäre ich heute nicht da wo ich bin.“

Der Achtjährige Da Capo soll in diesem Jahr seine erste S-Dressur laufen. 2020 qualifizierte sie sich mit ihm für das Bundeschampionat und im vergangenen Jahr gewannen sie mehrere M-Dressuren mit ein und zwei Sternen. Eins ihrer Nachwuchspferde, der fünfjährige Bumblebee, soll in diesem Jahr seine erste Dressurpferdeprüfung in der Klasse L mitgehen.

Stilgenbauer ist wegen der Vielzahl der Pferde zwar oft auf Turnieren, doch jeder einzelne Vierbeiner starte bei nur wenigen Turnieren in der Saison. „Wenn sie ihre Leistung gebracht haben dürfen sie auf die Koppel.“ Da nicht so viele Turniere auf so hohem Niveau im Umkreis stattfinden, sind Turniere im Umkreis von einer Stunde Fahrzeit, wie Darmstadt oder Mainz-Bretzenheim, schon sehr nah. Aber auch Touren bis nach Warendorf oder Balve gilt es zu bewältigen.

Von morgens früh an im eigenen Stall

Für Stilgenbauer fängt der Tag im Stall früh an. Morgens reite sie zwischen fünf und sechs Pferde und nach der Mittagspause weitere ein bis zwei. Danach sei der Reitunterricht dran. Und nicht nur beim Reiten, sondern auch bei der Pflege der Pferde nimmt sich die Dressurreiterin Zeit.

Vom Dressurreiten, Longieren und Ausreiten bis hin zum Dösen auf dem Paddock oder der Koppel bietet die gebürtige Albisheimerin ihren Pferden ein Programm. Die ganze Familie hilft mit. Das Trainingsprogramm werde auf jedes einzelne Pferd abgestimmt. „Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse.“ Im Winter springt die Dressurreiterin auch mal über ein paar Hindernissen.

Die Sportlerin im Video-Porträt: