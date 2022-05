„Mama, guck mal, was gibt’s denn da?“, fragt Nils Nager seine Mama Naglinde bei ihrem Spaziergang durch Albisheim. „Ach Nils, das ist eine Kunstausstellung, das ist noch nichts für dich“, sagt Mama. Aber da erinnert sich Nils, dass seine Freundin Anna dort mit ihren Freunden aus der Albisheimer Sonnen-Kita ihre eigenen Kunstwerke ausstellt! „Doch Mama, das ist auch was für mich, Kunst ist doch für alle da!“, ruft Nils.

Im Albisheimer Dorfgemeinschaftshaus ist schon ganz viel los, der Raum ist voll mit Kindern, Eltern und Großeltern und natürlich mit Kunst. Heute werden gleich zwei Ausstellungen präsentiert: „Farbenfundament“ mit Bildern der Künstlerin Ruth Genné, die schon länger läuft, und – als Zugabe – die Bilder der Kinder aus der Sonnen-Kita.

„Zuerst waren wir in der Ausstellung und haben uns alle Bilder angeguckt“, erzählt Caroline Nils und seiner Mama, „dann hat sich jedes Kind ein Lieblingsbild ausgesucht und den anderen Kindern erklärt, was ihr oder ihm daran besonders gut gefällt.“ Dabei ist den Kindern richtig viel aufgefallen: Die Künstlerin Ruth Genné benutzt nämlich zum Beispiel nicht nur Farbe, sondern arbeitet in ihre Bilder auch Stoff, Papier oder sogar Metall ein; und sie verwendet auch andere Werkzeuge als nur mit einem Pinsel: Sie kleckst, spritzt, schüttet, spachtelt oder kratzt die Farbe aufs Bild.

Stempeln, schütten, klecksen

Dabei entstehen manchmal Landschaften und manchmal abstrakte Bilder, in denen ganz viele verschiedene Sachen zu entdecken sind. Aber farbig und kräftig sind die Bilder von Ruth Genné eigentlich immer. Das fanden die Kinder besonders interessant. „Am Schluss des Ausstellungsbesuchs haben wir uns dann noch Skizzen gemacht, so wie richtige Künstler das eben auch machen – mit Bleistift auf einem Skizzenbrett“, erklärt Eva. Aus diesen Skizzen wurden dann ein paar Tage später in der Kita richtige Kunstwerke.

Dafür bekam jedes Kind eine Leinwand, einen Malkittel und eine große Auswahl an Farben, Material und Werkzeugen. Mit ein bisschen Unterstützung von ihren Erzieherinnen waren die Pinsel ganz schnell vergessen, schon bald wurden mit Schwämmen, Rollen oder Folien gestempelt, gewischt, geschüttet und gekleckst, was das Zeug hielt.

Mit Zange und Schraube

Manche Kinder sind dabei auch auf ungewöhnliche Ideen gekommen: Ben zum Beispiel hat eine Zange benutzt, um die Farbe zu verteilen, Kajetan hat eine lange Schraube auf seine Leinwand geklebt, Frida hat ganz viele Schichten Farbe über ihr Bild gelegt. Die Ideen waren so unterschiedlich und vielfältig wie die Kinder selbst. Dass sich die Bilder wirklich sehenlassen können, finden auch die Eltern, die von ihren Kindern zur Präsentation im Dorfgemeinschaftshaus eingeladen worden sind.

„Siehst du Mama, Kunst ist für alle da“, sagt Nils zu seiner Mama, als sie das Albisheimer Dorfgemeinschaftshaus wieder verlassen. Beim nächsten Mal möchte er gerne mit dabei sein, wenn die Kita-Kinder wieder eine Ausstellung besuchen und sich von den Bildern zu eigenen Kunstwerken inspirieren lassen. Eine Fortsetzung des „SonnenKinderKunst“-Projektes ist nämlich geplant.