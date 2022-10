Am Dienstag um die Mittagszeit zeigte sich ein relativ seltenes Himmelsphänomen: eine Sonnenfinsternis.

In fast ganz Europa war am Dienstag eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen. Partiell deshalb, weil die Erde nur von einem Teil des Schattens des Mondes getroffen wurde. Auch im Donnersbergkreis war das insgesamt rund zwei Stunden dauernde Himmelsphänomen um die Mittagszeit kurz zu sehen. Unser Leser Uwe Nielsen aus Bolanden, von dem unser Foto stammt, schreibt beispielsweise: „Genau zur richtigen Zeit hat sich ein Loch in den Wolken aufgetan.“ Es handelt sich um die erste Sonnenfinsternis seit dem 10. Juni 2021, die im deutschsprachigen Raum beobachtet werden konnte. Der nächste Termin für eine hier sichtbare Sonnenfinsternis ist der 29. März 2025. Eine Sonnenfinsternis entsteht immer dann, wenn bei Neumond der Mond zwischen Erde und Sonne steht und Teile der Sonne oder die komplette Sonne verdeckt.