Auch in den kommenden Tagen wird sich die Sonne nur selten zeigen, die Temperaturen bleiben kühl. Am Tag der Deutschen Einheit sind ebenfalls eher Schauer als Sonnenschein zu erwarten. Danach könnte allerdings ein Goldener Oktober in Aussicht stehen.

Das mitteleuropäische Tiefdruckgebiet mit den herbstlichen Kühlschranktemperaturen bleibt uns weiter erhalten. Nach schwachem Zwischenhocheinfluss greifen am Samstag die Ausläufer eines kräftigen