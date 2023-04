Zwar wird es zum Start in den Wonnemonat Mai recht mild, doch muss immer mal wieder mit Schauern gerechnet werden. Wenigstens ab und an lässt sich die Sonne blicken.

Das schwache Hoch über Mitteleuropa entfernt sich Richtung Balkan. Somit könnte am Freitag eine Störungszone von den Britischen Inseln und Nordfrankreich unsere Region überqueren. Ihr folgt jedoch recht milde Luft. Am Wochenende herrschen über Mitteleuropa meist nur geringe Luftdruckgegensätze. Bei leichter Labilität in der Atmosphäre sind lokale Schauer nicht auszuschließen. Zum „Tanz in den Mai“ entwickelt sich über den Westalpen ein neues Tiefdruckgebiet. Dieses könnte bei entsprechender Verlagerung unserer Region eine durchwachsene und kühle erste Maiwoche bescheren.

Vorhersage

Donnerstag: Der Tag startet freundlich mit längeren sonnigen Abschnitten. Die zunächst noch lockere Wolkendecke verdichtet sich jedoch im Tagesverlauf, bis in den Abend sollte es jedoch trocken bleiben. Die Luft erwärmt sich nach frischem Beginn bis zum Nachmittag in den frühlingshaften Bereich. In der Nacht auf Freitag fällt gelegentlich Regen.

Freitag: Erneut ist aus kompakten Schichtwolken hin und wieder mit Regen zu rechnen. Ab Mittag bekommt die Wolkendecke Lücken, mit Sonneneinstrahlung können sich allerdings örtliche Schauer entwickeln. Dabei kann es auch mal blitzen und donnern. Die Temperaturen bleiben aber erträglich.

Samstag: Nach einer meist nur leicht bewölkten Nacht werden mit sonniger Einstrahlung teils mächtigere Haufenwolken produziert, die sich in Form lokaler Regengüsse entladen. Die Temperaturen bewegen sich dabei im angenehmen Frühlingsbereich.

Sonntag: Der Tag beginnt mit einer Mischung aus Sonne und Wolken. Letztere werden über Mittag wieder zahlreicher und zum Teil dunkler, das Schauerrisiko ist aber eher niedrig. Die Luft wird recht warm, der Nordost- bis Ostwind frischt jedoch gelegentlich etwas auf. In der „Hexennacht“ ist es zwar überwiegend bewölkt, aber in der Regel trocken und mild.

Montag: Es hält sich eine lockere Wolkendecke, durch die aber häufig noch die Sonne verschwommen zu erkennen ist. Regen fällt aber wohl nicht. Bei spürbarem Nordostwind werden die Temperaturen etwas herunter gedrückt.

Weiterer Trend

In den darauffolgenden Tagen behalten die Wolken meistens die Oberhand, es kann zu gelegentlichen Regenfällen oder Schauern kommen. Bei deutlich zurückgehenden Temperaturen mischen sich teilweise auch Graupelkörner unter die Tropfen. Bei nächtlichem Aufklaren muss mit leichten Spätfrösten gerechnet werden.