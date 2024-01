In der restlichen Woche werden – bis auf Freitag – Wolken dominieren. Am Donnerstag soll es regnen. Die Temperaturen bleiben dabei durchweg mild.

Am Donnerstag überquert uns von Nordwest nach Südost die Störungsfront eines kräftigen Tiefs über Nordskandinavien. Ihr folgt etwas kühlere Luft. Anschließend dehnt das Hoch über der Biskaya seinen Einfluss wieder bis nach Südwestdeutschland aus. Am Nordrand des Hochs wandern jedoch Schlechtwettergebiete vom Atlantik Richtung Kontinent. Diese können mit ihren Wolkenfeldern auch unsere Region erfassen, so dass sich die Sonne eher rar macht. Im Laufe der neuen Woche deutet sich voraussichtlich eine spannende Wetterentwicklung an.

Vorhersage

Donnerstag:

Am Vormittag ziehen kompaktere Schichtwolken mit Regen über uns hinweg. Am Nachmittag trocknet die Luft ab und die allmählich untergehende Sonne schielt gelegentlich hervor. Die Temperaturen gehen im Vergleich zum Vortag leicht zurück. In der Nacht auf Freitag droht stellenweise leichter Frost.

Freitag:

Heute scheint die Sonne für längere Zeit von einem heiteren oder leicht bewölkten Himmel. Die Luft kann sich bis zum Nachmittag auf erträgliche Werte erwärmen. Der Wind kann gelegentlich etwas auffrischen.

Samstag:

Es ziehen wohl wieder dichtere Wolken übers Land welche der Sonne kaum noch die Gelegenheit bieten sich in Szene zu setzen. Nennenswerter Regen fällt allerdings nicht. Es bleibt bei leicht spürbarem Wind mild.

Sonntag:

Abgesehen von einigen Auflockerungen mit etwas Sonnenlicht dominieren die Wolken. Aber nur vereinzelt tröpfelt oder nieselt es ein wenig. Die Temperaturen steigen bei einem gelegentlich auffrischendem Südwest- bis Westwind noch leicht an.

Weiterer Trend

Am Montag ändert sich wahrscheinlich noch nicht viel.

Ab Dienstag wird es voraussichtlich unbeständiger und die Temperaturen können wieder Achterbahn fahren. Zwischendurch sind dabei auch Schneeflocken möglich.