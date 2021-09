In den kommenden Tagen nehmen die Wolken zu, örtlich kann es Schauer und Gewitter geben. Es wird etwas kühler.

Das osteuropäische Hochdruckgebiet verliert seinen Einfluss auf das Wetter in unserer Region. Gleichzeitig schaufelt ein Tief bei den Britischen Inseln feucht-warme Luft nach Mitteleuropa, die lokale Regengüsse und Gewitter produzieren kann. Mit Verlagerung des Tiefs in Richtung Skandinavien gelangt zum Wochenende kühlere Nordmeerluft nach Südwestdeutschland.

Vorhersage

Donnerstag: Der Wind dreht auf Südwest. Folge: Es stellt sich eine Mischung aus Sonne und Wolken ein. In der warmen und schwülen Spätsommerluft können sich mit etwas Sonneneinstrahlung örtliche, teils gewittrige Regengüsse bilden. Sonst bleibt es trocken.

Freitag: Am Morgen und Vormittag halten sich dichte Wolken am Himmel. Diese lösen sich nach und nach auf, sodass sich die Sonne zeigt und die Luft sich aufheizt. Später bilden sich wieder dicke Haufenwolken. Schauer und Gewitter konzentrieren sich aber zunächst nur auf kleinräumige Gebiete. In der Nacht auf Samstag kann es häufiger nass werden, möglicherweise auch begleitet von Blitz und Donner.

Samstag: Zunächst kann es aus dichteren Wolken zu einigen Regenfällen oder Schauern kommen. Im Tagesverlauf trocknet die Luft ab, die Wolkendecke reißt vermehrt auf und macht gelegentlich der Sonne Platz. Schauer bleiben dann eher die Ausnahme. Die Temperaturen gehen leicht zurück.

Sonntag: Die ankommende Nordmeerluft verstärkt nochmals die Wolkenbildung, sodass mit Regenschauern und einzelnen Gewittern zu rechnen ist. Dazwischen beglückt uns für einige Zeit die Sonne. Die Temperaturen bewegen sich im erträglichen Bereich.

Weiterer Trend

In der kommenden Woche könnte ein neues Hochdruckgebiet Sonne und Spätsommerwärme zurückbringen.