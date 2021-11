Zwar hat es die Sonne mitunter schwer, sich gegen den zähen Hochnebel durchzusetzen. Doch insgesamt zeigt sich der Herbst von seiner freundlicheren Seite.

Von Südwesten breitet sich Hochdruckeinfluss über Mitteleuropa aus und sorgt in den kommenden Tagen für ruhiges Novemberwetter in unserer Region. Weil sich der Wind nur schwach bemerkbar macht und der Herbst bereits weit fortgeschritten ist, können sich vermehrt Nebel und Hochnebelfelder ausbreiten. Sie erschweren es der Sonne, sich in Szene zu setzen. Schlechtwetterfronten bleiben aber voraussichtlich bis zum Wochenende oder sogar darüber hinaus auf Distanz.

Vorhersage

Montag: Zu Wochenbeginn halten sich – abgesehen von einigen Lücken mit schüchternen Sonnenstrahlen – oft dichtere Wolken. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen entsprechen in etwa der Jahreszeit.

Dienstag: Nach unterschiedlicher Auflösung von Nebelfeldern scheint die Sonne von einem nur leicht bewölkten Himmel. Teilweise halten sich zähe Nebel- und Hochnebelfelder und lassen kaum Sonnenlicht durch. Im Dauergrau bleibt es feucht-kühl, mit sonniger Unterstützung wird es über Mittag recht mild. In höheren Lagen ist die Sonne bevorzugt zu sehen.

Mittwoch: Am Mittwoch ist es teils neblig-trübe, teils freundlich mit Sonnenschein. Abgesehen von Nebelnässen bleibt es trocken. Die Temperaturen ändern sich kaum. Bei klarem Sternenhimmel besteht nachts die Gefahr von Bodenfrost und Reif.

Donnerstag: Am Wetter im Allgemeinen, den Temperaturen im Speziellen ändert sich recht wenig. Allerdings können außerhalb von zähen Nebel- oder Hochnebelzonen dünne Schleierwölkchen am Himmel vorüberziehen und schwache Nebensonnenerscheinungen erzeugen.

Weiterer Trend

Am Freitag und Samstag ziehen außerhalb von Grauzonen Wolkenschleier vorüber und schirmen die Sonne milchig ab. Darüber hinaus bleibt es am Sonntag und vermutlich auch noch zu Beginn der neuen Woche beim ruhigen und trockenen Herbstwetter.