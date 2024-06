Die Labilität in der Atmosphäre nimmt etwas zu. Auf Freitag überquert uns die schwache Kaltfront eines Tiefs im Seegebiet zwischen Schottland und Island, wobei örtliche Regengüsse und einzelne Gewitter ausgelöst werden können.

Anschließend kann sich die Luft über Mitteleuropa unter vorübergehendem Hochdruckeinfluss wieder aufheizen. Von Samstag auf Sonntag wandert ein Tief von Frankreich über unsere Region hinweg Richtung Südskandinavien. Das Schauer- und Gewitterrisiko nimmt dabei zu. In der neuen Woche stellt sich voraussichtlich wechselhaftes und kühleres Südwestwindwetter ein.

Vorhersage

Donnerstag: Der Tag startet freundlich mit reichlich sonniger Einstrahlung. Dann entwickeln sich in der sehr warmen und schwülen Luft aber Quellwolken. Diese können durchaus auch mal mächtiger und dunkler werden und örtliche Regengüsse, sowie einzelne Gewitter produzieren. Sonst bleibt es trocken.

Freitag: Zunächst halten sich teils dichtere Wolkenfelder. Stellenweise kann es etwas auffrischendem Wind ein wenig tröpfeln oder leichte Schauer niedergehen. Nach Mittag verziehen sich die meisten Wolken aber wieder, so dass sich die Sonne in Szene setzen kann. Die Luft ist wesentlich erträglicher als an den Vortagen.

Samstag: Nach einer zum Durchlüften geeigneten Nacht heizt die Sonne tagsüber wieder tüchtig ein und lässt die Temperaturen in den heißen Sommerbereich klettern. Gegen Abend brauen sich von Frankreich her mächtige Gewitterwolken zusammen, die Erfrischung im Gepäck haben.

Sonntag: Heute geben neben kleineren Aufheiterungen die Wolken den Ton an. Gelegentlich fällt etwas Regen oder es treten örtliche Schauer auf. Bei mäßigem Wind kühlt die Luft spürbar ab.

Weiterer Trend

Am Montag wird es bei gemäßigten Temperaturen recht freundlich. Ab Dienstag nimmt die Unbeständigkeit aber vermutlich wieder zu und Regenfälle oder Schauer treten häufiger auf. Die Temperaturen gehen bis Wochenmitte weiter zurück.