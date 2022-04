Für das Auswärtsspiel des 1. FC Kaiserslautern gegen Wiesbaden am 22. April bietet die Bahn zusätzliche Züge an. Der Zusatzzug nach Wiesbaden startet um 15.18 Uhr in Kaiserslautern und hält um 15.49 Uhr in Rockenhausen. Ankunft in Wiesbaden ist um 17.07 Uhr. Nach Spielende verlässt der Zug Wiesbaden um 22.02 Uhr und kommt in Rockenhausen um 23.06 Uhr an. Gültig sind alle regulären DB-Fahrscheine, die Eintrittskarten zum Spiel sind aber nicht als Kombiticket gültig, teilt der Zweckverband Schienenpersonennahverkehr mit.