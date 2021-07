Das Donnersberger Impfzentrum bietet in einer Sonderaktion Corona-Schutzimpfungen ohne vorherige Terminvereinbarung an. Am kommenden Montag, 2. August und Dienstag, 3. August, können sich alle Bürgerinnen und Bürger ab 18 Jahre zwischen 8 und 16 Uhr im Impfzentrum Donnersbergkreis ohne Termin ihre Erstimpfung geben lassen. An diesen beiden Aktionstagen müssen die Impfwilligen lediglich einen Personalausweis oder Reisepass mitbringen und soweit vorhanden den Impfausweis. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech. Die Zweitimpfung wird vor Ort vereinbart. „Nehmen Sie bitte dieses Angebot wahr“, appelliert Landrat Rainer Guth an alle Menschen, die noch nicht gegen Corona geimpft sind. „Nur so können wir dieses Virus bekämpfen und Schritt für Schritt unser normales Leben zurückgewinnen!“ Das Impfzentrum ist in der Stadthalle in Kirchheimbolanden.