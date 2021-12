Die Verbandsgemeinde-Verwaltung Nordpfälzer Land kündigt für Samstag, 11. Dezember, eine Corona-Schutzimpfungs-Aktion an. Eigentliches Ziel sind die Mitglieder der Feuerwehren, doch über diesen Bedarf hinaus stehen weitere 80 Impfdosen noch zur freien Verfügung. Verabreicht wird der Impfstoff Moderna. Alle Bürgerinnen und Bürger ab 30 Jahren, die eine Impfung benötigen, können sich dafür melden. Um eine Voranmeldung per E-Mail an sascha.nickel@vg-nl.de wird gebeten. Darauf erhält der Interessent eine Rückmeldung, wann die Impfung am Impftag zeitlich durchgeführt wird. Zu diesem Termin sind der Personalausweis und, soweit vorhanden, der Impfausweis mitzubringen. Die Verwaltung weist darauf hin, dass der Zugang zu den Impfräumen im Feuerwehrgerätehaus Rockenhausen nicht barrierefrei ist.